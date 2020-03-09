Manavgat Gençler yolu asfalta hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat Gençler yolu asfalta hazırlanıyor - Son Dakika

Manavgat Gençler yolu asfalta hazırlanıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Gençler Mahallesi'ni Antalya-Konya yoluna bağlayan yolda asfalt hazırlığı yapıyor.

Manavgat Gençler yolu asfalta hazırlanıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Gençler Mahallesi'ni Antalya- Konya yoluna bağlayan yolda asfalt hazırlığı yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal yolları konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat'ın Gençler Mahallesi ile Antalya-Konya yolu arasında kalan ve bozuk olması nedeniyle bölge halkının yoğun şikayetine neden olan 1 kilometrelik yolda asfalt hazırlık çalışması yapıyor. Çalışmalar dahilinde yolun dar olan kısımları genişletilip, şarampoller temizleniyor. Alt yapısının sağlam olması için yol sert dolgu malzemesiyle sıkıştırılıyor. Gençler Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Coşar, zamanla oluşan çukurlar nedeniyle sorun yaşanan yolda yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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