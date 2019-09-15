Son Dakika Haberleri: Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı
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Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı

1 saat önce

Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttıANTALYA - Manavgat'ın 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 0.2 hektar alan zarar gördü.

Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı

ANTALYA - Manavgat'ın 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 0.2 hektar alan zarar gördü.

Gebece mahallesi yakınlarında bulunan 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yağmurla birlikte Gülen Dağında dumanların yükselmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.

2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz,1 su ikmal aracı, 5 vatandaş ve 15 orman görevlisinin müdahale ettiği yangında 0.2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı

Manavgat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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