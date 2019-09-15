Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı

2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz,1 su ikmal aracı, 5 vatandaş ve 15 orman görevlisinin müdahale ettiği yangında 0.2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Gebece mahallesi yakınlarında bulunan 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yağmurla birlikte Gülen Dağında dumanların yükselmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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