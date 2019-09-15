Manavgat Gülen Dağına düşen yıldırım yangın çıkarttı
ANTALYA - Manavgat'ın 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 0.2 hektar alan zarar gördü.
Gebece mahallesi yakınlarında bulunan 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağında yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yağmurla birlikte Gülen Dağında dumanların yükselmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.
2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz,1 su ikmal aracı, 5 vatandaş ve 15 orman görevlisinin müdahale ettiği yangında 0.2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.