Manavgat Halk Et satışa başladı

Antalya'da Halk Et satış mağazasının ikinci şubesi Manavgat'ta açıldı. Vatandaşa ucuz, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et satış mağazasına Manavgatlılar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz, Mart ayı içerisinde Alanya'da Halk Et'in üçüncü şubesini hizmete açacaklarını müjdeledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında bulunan ve vatandaşa daha ucuz ve sağlıklı et alma imkanı sunan Halk Et'in ikinci satış mağazası Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et Mağazası Kepez İlçesinin ardından Manavgat halkına da modern ve sağlıklı koşullarda ucuz et imkanı sunuyor. Çarşamba hariç haftanın 6 günü 08.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek Halk Et satış mağazasında dana kıymanın kilosu 35 lira 90 kuruşa, dana kuşbaşının kilosu 47 lira 90 kuruşa satılıyor.



"Hemşerilerimizi bekliyoruz"



Halk Et Satış Mağazası'nı Manavgat halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile 19 ilçede Halk Et mağazası açmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kocagöz, "Manavgat ilçemizde 370 metrekarelik bir mağaza açtık. Güvenli, sağlıklı, kaliteli, daha ekonomik et almak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.



"Anket yaptık"



Kocagöz, şöyle devam etti: "Bugün piyasa fiyatından 17 lira daha ucuza kıyma satıyoruz. Kepez'de Halk Et hizmetimizle ilgili bin kişinin katıldığı bir anket yaptık. Ankete katılanlar hijyenik ortamda, güvenli ve sağlıklı eti piyasaya göre çok çok ucuza aldıklarını dile getirdi. Vatandaşımız Halk Et'ten memnun. Burada kıyma, kuşbaşı ve her türlü et ürünü var. Kasaplar asla rakibimiz değil. Kıyma ve kuşbaşını indirimli satıyoruz. Diğer ürünleri de piyasanın biraz altında satıyoruz."



"Halk süt"



Mesut Kocagöz, Halk Et satış mağazasında yakında Halk Süt satışına da başlayacaklarını



söyledi. Sosyal yardım yapılan ailelerin çocuklarına ücretsiz süt vereceklerini belirten Mesut Kocagöz, "Dar gelirli ailelerimizin çocuklarına süt dağıtacağız. Fizibilite çalışmalarını tamamladık, her şey hazır. Çok kısa sürede bu projemize de başlayacağız. Ayrıca Halk Et mağazalarımızda 3 litrelik bidonlar içinde günlük çiğ süt satışı da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"Alanya'da Mart'ta açılıyor"



Manavgat'tan sonra Alanya'da da Halk Et satış mağazası için çalışmalara başladıklarını belirten Mesut Kocagöz, "Mart ayı sonuna doğru hizmete açmış olacağız. Yerelden kalkınmaya destek oluyoruz. Direk üreticimizden alıyoruz, vatandaşımızı sağlıklı etle buluşturuyoruz" dedi. - ANTALYA