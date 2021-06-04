MANAVGAT HALK PLAJI TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan 'Manavgat Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı' açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Covid-19 nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünün aşı çalışmalarıyla canlanmasını beklediklerini belirterek, "2023'te 75 milyon turisti ağırlayıp, 65 milyar dolar hedefimize emin adımlarla ilerleriz" dedi.

Manavgat'ta yapımı tamamlanan 'Manavgat Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı', Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, diğer yetkili ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Törende konuşan Nadir Alpaslan, Türkiye'nin 2019 yılında çok başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini, 2023 için büyük hedefler konulduğunu kaydetti. Alpaslan, "2023 için çok iddialı ve çok büyük hedeflerimiz vardı. 20 milyonu Antalya'da olmak üzere Türkiye'de 75 milyon turisti ağırlayıp, 65 milyar dolar gibi Türkiye açısından çok büyük önem ifade eden bir hedefimiz vardı ve bu hedefe emin adımlarla ilerlemekteydik. Maalesef 2019 sonlarında Çin'de ortaya çıkan Covid-19 virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi" dedi. Turizm sektörünün aşı çalışmalarıyla tekrar canlanmasını beklediklerini belirtern Alpaslan, "2023'te 75 milyon turisti ağırlayıp, 65 milyar dolar hedefimize emin adımlarla ilerleriz" dedi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın konuşmasının ardından tesise 'mavi bayrak' verildi ve açılış kurdelesi kesildi.