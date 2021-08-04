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Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş - Son Dakika

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

04.08.2021 17:39

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görgü tanığı bir çocuğun ifadeleri ile itfaiyenin tespitleri örtüşünce ilçeyi yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Öte yandan 4 gün sorgulanan şüphelinin sosyal medya hesaplarında ve telefonunda yangın görüntüleri bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen çarşamba günü şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan C.Y.'nin (16) tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat'ta geçen çarşamba çıkan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı ve Sarılar Mahallelerini etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ile devam eden diğer yangınlarla ilgili bir savcı görevlendirildi. Bu savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde de özel ekip oluşturuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden terörle mücadele, istihbarat ve bilişim konularında uzman görevlilerin katıldığı özel ekip, çok yönlü çalışmaya başladı.

GÖRGÜ TANIĞI ÇOCUK YANGININ NASIL ÇIKTIĞINI ANLATTI

Kavaklı Mahallesi'nde başlayan ve ev ve iş yerlerinin küle döndüğü yangınla ilgili çalışmalarını yürüten ekip, çevredeki bütün güvenlik kameralarını ve sosyal medyadaki bütün görüntüleri tek tek inceledi. Yüzlerce saati bulan inceleme sonucunda bir şüpheli belirlenirken, çocuk yaşta bir görgü tanığı yangının nasıl çıktığını anlattı.

ÇOCUĞUN İFADELERİ YANGINLA ÖRTÜŞÜNCE 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Psikolog, sosyal destek uzmanı ve görevli savcının da katılımıyla görgü tanığına olayla ilgili defalarca farklı sorular soruldu, küçük tanığının olayın olduğu yerle ilgili verdiği ifade de itfaiye görevlileri tarafından tespit edilen noktayla örtüşünce, şüpheli C.Y. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 gün sorgulanan C.Y.'nin cep telefonunda ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede yangına ilişkin görüntüler bulunması üzerine şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan C.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş - Son Dakika


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