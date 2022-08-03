Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı

03.08.2022 15:14
Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı

Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, başkasına ait kimliklikle yakalandı.

Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, başkasına ait kimliklikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan şüphelinin E.D. ismine ait kimlik kullandığı ve isminin H.A.Y. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede, "tehdit", "hakaret", "hakkı olmayan yere tecavüz", "silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

H.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement