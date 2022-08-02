Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.K'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Side Mahallesi'nde kaldığı apart otele düzenlenen operasyonda, yaklaşık 60 gram eroin ile anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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