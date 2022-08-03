Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

03.08.2022 15:15
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.İ'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kullandığı aracı takip eden ekipler, Sarılar Mahallesi Manavgat Şelalesi yakınlarında A.İ'nin araçtan inerek, ırmak ortasındaki adacıktan poşetle döndüğünü fark etti. Araca yönelirken yakalanan şüphelin elindeki poşetten 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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