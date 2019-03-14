Manavgat'ın Altın Şefleri

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu bu yıl 9.su düzenlenen Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması'ndan madalyaları topladı.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu bu yıl 9.su düzenlenen Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması'ndan madalyaları topladı.



Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu yarışmaya 3'er kişiden oluşan 2 ekiple katıldı. Hünerlerini sergileyen ekiplerden Serkan Kaçmaz, Fatmanur Karakuş ve Bedirhan Torlak'tan oluşan 1. ekip altın madalya, Erdi Kaymaz, Kerem Kayalık ve Ceren Ezgi Kantekin'den oluşan 2. ekip ise bronz madalya kazandı. Yarışmaya katılan ekipler aynı zamanda altın madalyanın sonucu olarak en iyi Üniversite 1.lik Kupasını da okul müzesine kazandırmış olmanın gururunu yaşadılar.



Konuyla ilgili konuşan Manavgat MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Levent Sözen 'Başarımızda okul yönetiminde bize inanan hocalarımızdan üstüne düşeni fazlası ile yapan öğrencilerimize, Öğretim Görevlisi Özcan Utar, Öğretim Görevlisi Ahmet Şık ve Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz Hocalarımıza, Erkul Balıkçılığa, Değerli Şef Zeki Tosun Beyefendiye, çok değerli Yüksekokul Sekreterimiz Kubilay Hanım ve Müdürümüz Prof Dr. Hakan Sert Hocamıza teşekkürler. Tabi ki her zaman desteklerini esirgemeyen, Rektörlüğümüze ve Rektör Hocamız Prof Dr. Mustafa Ünal hocamıza sonsuz teşekkürler.' diye konuştu. - ANTALYA

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