Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor - Son Dakika

Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor

04.11.2020 12:14
Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor, System.String[]

Manavgat'ta ilk Genç Ofis'inin hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Manavgat'ta ilk Genç Ofis'inin hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alacak "Genç Ofis'te müzik atölyesi, resim atölyesi, kişisel gelişim atölyesi ve mavi oda yer alacak. Gençlerin kültür, sanat, kişisel gelişim ve sportif yönlerinin geliştirilmesini hedefleyen "Genç Ofis" içerisinde gençlik faaliyetleri yarışmaları yapılacak, kamplar, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Genç Ofis'teki tüm etkinliklerin gençler tarafından planlanacağını ve gerçekleştirileceğini kaydeden AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal "Manavgat gençlerine Genç Ofis'i kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda projemiz hızla onaylandı. Gençlerimiz ile ilgili çok önemli bir merkez olacak. Gençlerimiz arasında iş birliği yapabilme, takım çalışması, liderlik, gönüllülük, sosyal farkındalık, yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturma gibi becerilerin arttırılmasına katkı sağlayacak. Genç Ofis'teki tüm etkinlik ve programlar gençlerin kendileri tarafından planlayacak." dedi.

Genç sanatçılar konser verecek sergi açacak

Gençlerin sanatla irtibatını arttırmak istediklerini ifade eden Dr. Tuba Vural Çokal şunları söyledi: " Müzik Atölyesi'nde gitar, bağlama, piyano ve şan; Kişisel Gelişim Atölyesi'nde drama, halk oyunları, el sanatları akıl zeka oyunları; Resim Atölyesi'nde ise karakalem, temel resim eğitimi ve ebru sanatı gibi dersler verilecek. Kurs açmakla kalmayacağız, bu kurslarda aldıkları eğitimi uygulama fırsatı da sunacağız. Müzik atölyemizde eğitim gören öğrencilerimiz ile birlikte mini konserler vereceğiz. Yahut resim atölyemizde yaptığımız resim ve çalışmalar ile ilgili bir sergi düzenleyeceğiz. Ben, destekleri için, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, her zaman yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlut Çavuşoğlu'na, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Gençler aktif ve kaliteli zaman geçirecek

Manavgat Gençlik Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise " Manavgat'ta ilk olacak olan Genç Ofisin merkezi bir okulda olması sayesinde çevresinde bulunan 4 lise, 2 ortaokulda eğitim gören öğrenciler de yapılan etkinlik ve faaliyete rahat bir şekilde katılım sağlayabilecekler. Genç Ofis, ders saati dışında kalan zamanlarda, gençlerimizin hizmetinde olacak. Bu zamanlarını aktif ve kaliteli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor
Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor
Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor

Manavgat, Müzik, Resim, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ın ilk 'Genç Ofisi' açılıyor - Son Dakika


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