Manavgat'ın Seçmen Sayısında 2 Bin 326 Kişilik Artış Oldu

Manavgat'ın 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde 159 bin 121 olan seçmen sayısı 7 ayda 2 bin 326 kişi artarak 161 bin 447 oldu.

Manavgat'ın 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde 159 bin 121 olan seçmen sayısı 7 ayda 2 bin 326 kişi artarak 161 bin 447 oldu. İlçede 522 sandıkta 161.447 seçmen oy kullanırken, en fazla seçmen 14 bin 514 kişi ile Sarılar beldesinde oy kullanacak.



24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde 159 bin 121 olan Manavgat'ın seçmen sayısı 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde 2 bin 326 artarak 161 bin 447'ye yükseldi. Manavgat'ta 522 sandıkta 161 bin 447 seçmen oy kullanacak



Manavgat'ta en fazla nüfus ve seçmene sahip Sarılar Mahallesinde 24 Haziran seçimlerinde 14 bin 383 olan seçmen sayısı 131 kişi artarak 14 bin 514'e ulaşırken, en fazla seçmene sahip merkez mahalle olan Yayla Mahallesinde ise 24 Haziran seçimlerinde 8 bin 529 olan seçmen sayısı 152 azalarak 8 bin 377 oldu.



Manavgat'ta en az seçmen ise 85 seçmen ile Sevinç Mahallesinde bulunuyor. Sevinç Mahallesini 91 seçmen ile Salur, 99 seçmen ile Tepeköy takip ediyor. - ANTALYA

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