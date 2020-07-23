Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangını, günün ağarmasıyla havadan yapılan...
Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangını, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.
Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangını, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:19 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangını, günün ağarmasıyla havadan yapılan... - Son Dakika
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