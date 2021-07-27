Üye Girişi
Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

27.07.2021 13:50

Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi Terfi istasyonundaki 2 saatlik arıza ırmağın rengini değiştirdi Görevliler 2 saat sonunda arızayı giderip kanalizasyon akışını kesti Antalya'nın Manavgat ilçesinde terfi istasyonunda meydana gelen arıza...

Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Terfi istasyonundaki 2 saatlik arıza ırmağın rengini değiştirdi

Görevliler 2 saat sonunda arızayı giderip kanalizasyon akışını kesti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde terfi istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat kanalizasyon suları Manavgat Irmağına karıştı. Bölgede Manavgat Irmağının rengi sarıya dönüşürken, etrafa pis kokular yayıldı. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının karıştığı bölgeden numune alarak incelemeye gönderdi.

Tur tekneleri ve balıkçı kayıklarının barınak olarak kullandığı bölgede yaklaşık 2 saat boyunca ırmağa bırakılan kanalizasyon suları, Manavgat Irmağında su seviyesinin düşük olması nedeniyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı ve suyun renginin sarıya dönüşmesine neden oldu.

Bir anda rengi sarıya döndü

Bir anda kanalizasyon sularının bulundukları alandan ırmağa akmaya başladığını söyleyen vatandaşlar, "Görüldüğü gibi ırmağın rengi sarı ve etrafa çirkin kokular yayılıyor. Burası teknelerin turist indirip bindirdiği bir bölge. Tur tekneleriyle gelen turistler az önce geçerken burunlarını elleriyle kapatmak zorunda kaldılar" şeklinde konuştular.

Sahil Güvenlik ekipleri numune aldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip, kanalizasyonun aktığı yerden ve ırmağın değişik noktalarından su numunesi alarak inceleme yapılması için laboratuvara gönderdi. Bölgenin çekimlerini de yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının terfi istasyonundan bırakıldığını belirleyerek rapor hazırladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca Manavgat Irmağına akan kanalizasyon suyu, görevlilerin terfi istasyonuna gelerek suyu kapatmasının ardından kesildi. Görevliler terfi hattında bulunan cihazların elektrik dalgalanması durumunda zarar görmemesi için kendisini korumaya aldığını belirterek, bu süreçte taşan kanalizasyon sularının ırmağa aktığını, konunun kendilerine bildirilmesinin ardından kısa sürede gelerek cihazları yeniden faaliyete geçirdiklerini ve her şeyin normale döndüğünü dile getirdiler.

Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi
Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi
Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi
Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın 13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
14:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu         
13:29
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat Irmağı'na karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement