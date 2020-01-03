Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda ağaca takılmış halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda ağaca takılmış halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarıhisar Mahallesi'nde ırmak kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde ırmak kenarında yürüyüş yapan ve cesedi fark eden vatandaşlar, bölgede bulunan güvenlik ekiplerine haber verdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil ekipleri, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri geldi.


50 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin suda ilerlerken önüne çıkan ağaca takıldığı tahmin ediliyor. Gövdesi suyun içinde kalan cesedin, dışarıda kalan yüzünün tahrip olduğu da görüldü. Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından sudan çıkarılacak.


İnceleme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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