Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

06.03.2022 00:43
Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Denizden ırmağa giren fok, Aşağıhisar Mahallesi mevkisinde ırmak yüzeyinde görüldü. Irmakta bir süre yüzen fok, daha sonra gözden kayboldu. Fokun ırmakta yüzme anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, AA muhabirine yatığı açıklamada, ırmağın denize döküldüğü mendirek bölgesinde zaman zaman Akdeniz foklarının görüldüğünü, bu bölgede yuvalama yaptıklarını söyledi.

Denizde görülen fokların avlanmak için nadiren de olsa ırmağa girdiğini vurgulayan Akyol, "Dernek olarak özellikle deniz kaplumbağaları caretta caretta ve Akdeniz fokların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Akdeniz foklarının mendirek bölgesinde yuva yaptıklarını biliyoruz. Akdeniz foklarıyla denizde daha sık karşılaşıyoruz ama ırmakta nadiren görülüyor. Bazen avlanmak için ırmağa giriyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Asansörlü utanç duvarı... Turistler duvardan atlayarak alışveriş yaptı, işyeri sahipleri isyan etti Asansörlü utanç duvarı... Turistler duvardan atlayarak alışveriş yaptı, işyeri sahipleri isyan etti Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

Manavgat, Akdeniz, Antalya, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 00:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement