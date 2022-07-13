Manavgat ırmağında mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat ırmağında mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

13.07.2022 16:15

Manavgat ırmağında mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı Uyarıları ve anonslara aldırış etmediler, Şelalede mahsur kaldılar Su seviyesi bir anda yükselince yürüyerek geçtikleri adacıklardan geri dönemedilerANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesinde, yapılan uyarıları...

Manavgat ırmağında mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Uyarıları ve anonslara aldırış etmediler, Şelalede mahsur kaldılar

Su seviyesi bir anda yükselince yürüyerek geçtikleri adacıklardan geri dönemediler

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesinde, yapılan uyarıları dikkate almayarak ırmağa giden 5 kişi, boğulma ve mahsur kalma tehlikesi yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olayın üzerinden 10 dakika bile geçmeden başka gençlerin de az önce mahsur kalanların bulunduğu bölgeye gittiği gözlendi.

Yüzmek için Manavgat Irmağına girilmemesi konusunda uyarı levhaları ve ırmakta su seviyesinin yükseleceğine dair sürekli anonslara rağmen boğulmaların ve mahsur kalmaların önüne geçilemiyor. Yapılan uyarıları dikkate almayan vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşarken, Manavgat Irmağının konumunu bilmeyen birçok kişi, yürüyerek geçtikleri adacıklarda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mahsur kalıyor.

Manavgat Şelalesinin 50 metre aşağısında bulunan adaya yürüyerek geçen 5 kişi ırmakta su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 2'si yüzerek kıyıya çıkmak isteyip akıntıya kapılırken, ağaçlara tutunarak boğulmaktan kurtuldu. Mahsur kalanların yardımına ilk koşan kişi arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında bulunan Süleyman Uslu oldu. Uslu, adaya geçerek mahsur kalanları sakin olmaları konusunda uyarırken, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyeye ait bot ve kurtarma ekibi mahsur kalanları kurtarıp kıyıya çıkardı.

"Uyardım, dinlemediler"

Mahsur kalanların yardımına koşan Süleyman Uslu, kendilerini gitmemeleri konusunda uyardığını belirterek, "Gittikten kısa süre sonra su yükseldi ve yardım istemeye başladılar. İçlerinden bazıları kıyıya çıkmak isterken akıntıya kapıldı ve aşağıda yeniden adaya çıktı. Yanlarına yüzerek gittim ve yardımcı olmaya çalıştım. İtfaiye ekibi geldi ve kıyıya çıkardık" dedi.

Öte yandan mahsur kalma olayının yaşanmasının üzerinden 10 dakika bile geçmeden bazı gençlerin yürüyerek yine aynı adacıklara geçtikleri gözlendi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat ırmağında mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı - Son Dakika

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