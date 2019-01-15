Manavgat Irmağı'nda Su Seviyesi Yükseldi - Antalya
1 saat önce
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Antalya
'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat
Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Kentte etkili olan kuvvetli yağış, Manavgat Irmağı'nın beslendiği Naras, Manavgat ve Oymapınar
Barajları'nda su seviyesi artınca Manavgat Barajı'nın kapakları açıldı.
Barajdan bırakılan sular nedeniyle Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Ünlü Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi. Şelale görünmez hale geldi.
Irmak kenarındaki birçok işletmeyi ve narenciye bahçelerini su bastı. Baskın nedeniyle işletme sahipleri zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:03 Kaynak: AA
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