Manavgat Irmağı'nda sürüklenen kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat Irmağı'nda sürüklenen kadın cesedi bulundu

19.06.2023 16:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen kadın cesedi, jandarma ve polis ekipleri tarafından ırmaktan çıkarıldı. Kimliği belirsiz kadın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat Irmağı'nda sürüklenen kadın cesedi ekipleri harekete geçirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen kadın cesedi, jandarma ve polis ekipleri tarafından ırmaktan çıkarıldı.

65-70 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz kadın cesedinin Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenmekte olan bir kadın cesediyle karşılaştı. Çağlayan Mahallesi 7517 sokak üzerinde turist gezdiren bir teknenin yardımıyla ırmaktan kıyıya çıkarılan ve cenaze aracıyla Manavgat devlet Hastanesi morguna kaldırılan kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Irmağı'nda sürüklenen kadın cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat Irmağı'nda sürüklenen kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement