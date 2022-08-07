Ekiplerin yaptığı incelemelerde ırmağın yüzeyini kaplayan siyah maddenin yanık yağ olduğu ve yağmur suyu drenajından ırmağa döküldüğünü belirledi.

ANTALYA - Manavgat Irmağının Kaledibi Mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü. Sahil Güvenlik ve Zabıta tarafından yapılan incelemede siyah maddenin yağmur drenajından geldiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü - Son Dakika

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