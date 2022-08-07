Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü - Son Dakika
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Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü

07.08.2022 16:44
Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü

Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü Manavgat Irmağının Kaledibi Mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü.

Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü

ANTALYA - Manavgat Irmağının Kaledibi Mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü. Sahil Güvenlik ve Zabıta tarafından yapılan incelemede siyah maddenin yağmur drenajından geldiği belirlendi.

Tekneciler ve vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Eski Hisar Mahallesi Kaledibi Mevkiinde gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tekneleri konuşlandığı bölgede ırmak yüzeyinin siyaha büründüğünü gördü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde ırmağın yüzeyini kaplayan siyah maddenin yanık yağ olduğu ve yağmur suyu drenajından ırmağa döküldüğünü belirledi.

Sabah geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndükleri belirten tekneciler, hemen zabıta ve Sahil güvenliğe haber verdiklerini, teknelerin sudaki kısımlarının siyaha dönüştüğünü dile getirdiler.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Irmağı'nda tepki çeken görüntü: Teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü - Son Dakika
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