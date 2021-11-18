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Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu - Son Dakika

Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu

18.11.2021 23:07

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak üzerinde bulunan tesiste 12-13 bin dolayında alabalık telef oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak üzerinde bulunan tesiste 12-13 bin dolayında alabalık telef oldu. Alabalık ölümlerinin sebebinin barajdan yeterli su bırakılmaması olduğunu belirten tesis yetkilileri, zararlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Manavgat Irmağı üzerinde alabalık üretimi yapılan bir tesiste, Oymapınar ve Manavgat barajlarından yeterli miktarda su bırakılmadığı için çok sayıda alabalık telef oldu. 1994 yılından beri Manavgat Irmağı üzerinde alabalık üretimi yaptıklarını belirten Ahmet Özel, 2016 yılında da benzer bir durum yaşadıklarını söyledi.

"BALIKLAR OKSİJEN PROBLEMİ YAŞIYOR"

Balık ölümlerinin yaşanması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden tespit istediklerini belirten Özel, "Buradaki sorun ırmakta suyun kesilmesidir. Su akmıyor. Cumartesi ve pazar gününden itibaren su akmıyor. Balıklar oksijen problemi yaşıyor. Ölümler meydana geliyor. Geçtiğimiz 4 günde 12-13 bin balık öldü. Sayamadığımız daha fazlası da var, kafeslerde görüyoruz. Balık ölümlerini engellemenin tek yolu barajlardan ırmağa yeterli miktarda su verilmesidir. Ama genellikle hafta sonları kesinti yapılıyor. Şu anda 3 gündür doğru dürüst su akmıyor. Şu anda bugün de sorduk akmıyormuş" diye konuştu.

(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu
Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu

Oymapınar, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat Irmağı üzerindeki balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu - Son Dakika
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