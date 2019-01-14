Manavgat Jandarma Çeşitli Suçlardan Aranan 4 Bin 761 Kişiyi Yakaladı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı 2018 yılında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 kişiyi yakaladı.
Antalya
'nın Manavgat
İlçe Jandarma
Komutanlığı 2018 yılında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 kişiyi yakaladı. Trafik yönünden de bin 615 sürücüye 525 bin 602 TL cezai işlem uygulandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri 2018 yılında sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlaması kapsamında 26 bin 380 önleyici kolluk devriyesi hizmeti gerçekleştirdi. Görevlerde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Bölgede meydana gelen çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 350 şahıstan 65'i çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 2018 yılında meydana gelen 3 bin 593 asayiş suçunun yüzde 94,5' i aydınlatıldı.
Bin 615 sürücüye 525 bin 602 TL'lik ceza
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma trafik tim komutanlığı görevlileri de 4 bin 951 adet devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Farkındalığı arttırma ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında da 47 seminer düzenlendi.
Trafik kurallarına uygun olmadan yük taşıdığı belirlenen 20 araca 44 bin 39 TL, fazla tonaj cezası, bin 185 adet sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 278 bin 475 TL para cezası, hız kurallarına uymayan 410 sürücüye de 203 bin 88 TL para cezası uygulandı. Toplamda ise trafik yönünden de bin 615 sürücüye 525 bin 602 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
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