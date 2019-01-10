Manavgat Jandarma Trafikten Trafik Semineri
1 saat önce
Manavgat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, gerçekleştirdiği seminerlerle vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.
Manavgat
İlçe Jandarma
Trafik Tim Komutanlığı, gerçekleştirdiği seminerlerle vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Gündoğdu
Mahallesinde kahvehanede 110 kişinin katılımıyla seminer düzenlendi.
Manavgat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı İsmail Hakkı Haliç
tarafından verilen seminerde, seminere katılan vatandaşlara, genel trafik kuralları, başta olmak üzere emniyet kemeri, trafik lambaları, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, yağışlı havalarda hız yapma, durma-kalkma ve sigorta muayenesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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