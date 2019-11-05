Son Dakika Haberleri: Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım
Son Dakika Güncel Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım

Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat katı atık depolama tesisi yolunda bakım onarım çalışması yaptı.

Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat katı atık depolama tesisi yolunda bakım onarım çalışması yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, güvenli ulaşım ağı için merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Manavgat'ta mevcut durumu kötü olan katı atık depolama tesisi yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Alt yapı ekipleri, yolun mevcut durumu kötü olan bölgelerini greyder ile söküyor, tekrar malzeme sererek silindir ile sıkıştırıyor. Çalışmalar tamamlanınca katı atık depolama tesisi yolu daha sağlam ve güvenli hale gelecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]