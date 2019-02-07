Manavgat Kent Meydanı Kıraç Konseri ile Açılıyor

Manavgat Kent Meydanı, ünlü sanatçı Kıraç'ın vereceği konser ile açılacak.

Manavgat Kent Meydanı, ünlü sanatçı Kıraç'ın vereceği konser ile açılacak.



Manavgat Kent Meydanı Projesi, Manavgat halkı ile buluşmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kent halkının hizmetine sunduğu Manavgat Kent Meydanı'nın açılışı, 16 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Yukarı Hisar Mahallesi Irmak Kenarı'nda (eski balıkhane) Kıraç konseri ile yapılacak. Manavgat Belediyesi ekipleri yeni kent meydanında açılış için son hazırlıkları yapıyor. Sözen, açılış törenine tüm Manavgatlıları davet etti.



Modern görünüm



Toplam 6 bin 60 metrekarelik alanda yapılan kent meydanı ve peyzaj düzenlemesi kapsamında işyeri tabela, levha ve gölgeliklerin projeye uygun hale getirildi. Proje ile eski balıkhanenin yerine yapılan meydanın etrafındaki köhne yapıların ve ticari dükkanların da projeye uygun hale getirilmesiyle kent meydanının modern bir görünüm kazanması amaçlandı.



Otopark yapıldı



Ayrıca, projenin alt katında 2 bin 944 metrekare alan otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil 150 araçlık otopark alanında ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı alanı da oluşturuldu. Projede; amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi birçok yenilik ile vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılması hedeflendi. Kent Meydanı Projesi aynı zamanda, Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak Kenarı Yürüyüş Yolunu birbirine bağlayarak bir omurga görevi görüyor.



Nilüfer sokak



Başkan Şükrü Sözen'in, Yukarı Hisar Mahallesi'nde başlatılan Manavgat Kent Meydanı Projesi kapsamında trafiğe kapalı 7019 Sokağın üstüne ise, nilüfer desenli renkli gölgelik uygulaması yapıldı. Güzelleştirilen sokağa, 2018 yılı Aralık ayı meclis toplantısıyla "Nilüfer Sokak" adı verildi. Nilüfer Sokak'taki esnaflar sokağın ticareti canlandırdığını, yerli ve yabancı turistin, bölge halkının sokağa ilgi gösterdiğini söyleyerek Başkan Sözen'e teşekkür etti.



Mozaik kaplama



Manavgat Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında ayrıca Manavgat'ın illüstrasyon haritası da mozaik taşlarla işlendi. 170 metrekare mozaik kaplama yapılan haritada çevre ilçeler, Side'nin bulunduğu bölge, trafik akışı, kent meydanın bulunduğu nokta gibi yerler gösteriliyor.



Sözen davet etti



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat Kent Meydanı Projesi benim belediye başkanlığım boyunca en heyecanlandığım ve en önem verdiğim projedir. Ayrıca 2019'un ilk projesi olan bu proje ile eski balıkhane alanı atıl durumdan kurtuldu ve kentimiz hak ettiği alana ve görünüme kavuştu. Vatandaşlarımız bu sayede artık ırmağı daha çok deneyimleme şansı yakaladı ve kentimize yeni bir nefes alanı kazandırıldı. 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 19.30'da Yukarı Hisar Mahallesi Irmak Kenarı'nda Kıraç konseri ile yapacağımız Manavgat Kent Meydanımızın açılış heyecanını tüm Manavgatlı hemşerilerim ile paylaşmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı açılışımızda görmekten mutluluk duyacağım" dedi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Berber Dükkanında Fuhuş Yapan Kadınlar, Suçüstü Yakalandı

Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın

Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi

Son Dakika! Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı