MANAVGAT ORMAN İŞLETME 20 BİNİN ÜZERİNDE FİDAN DAĞITTI - Son Dakika

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, 28 Temmuz günü Manavgat'ta meydana gelen ve 10 günde söndürülen orman yangınından etkilenen orman köylerine gelir getirici tür kabul edilen defne, keçiboynuzu ve zakkum fidanı dağıtımı yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden köylülere 20 binin üzerinde gelir getirici tür fidan dağıtıldığı bildirildi.

Türkiye'de yaşanan en büyük yangın olan Manavgat yangınında orman sahalarına fidan dikim işlemleri devam ederken, orman köylülerine de tarla, bahçe ve köy çevresine dikilmesi amacıyla defne, keçiboynuzu ve zakkum fidanları dağıtılıyor.

Yangından en fazla etkilenen mahallelerden olan Bucakşeyhler mahallesinde 4 bin defne, 4 bin keçiboynuzu ve bin adette zakkum fidanı dağıtan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, bugüne kadar 20 binin üzerinde gelir getirici tür kabul edilen fidanlardan dağıttı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, olası yangınlarda mahallelerin korunması amacıyla, yangının geçiş yolunu kapatması amacıyla yanması zor olan ağaçların fidanlarının dağıtıldığı, aynı zamanda köylülere gelir getirici türlerin seçildiği belirtildi.

Yangın felaketinin ardından yanan alanlarda toplam 800 kilometre uzunluğunda teraslama yapıldığı ve 500 bin fidanın dikildiğini belirtildi.