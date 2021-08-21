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Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı - Son Dakika

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı

21.08.2021 12:16

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı Ziraat Odası Başkanı Metin: "Yangınlarda 18 bin dönüm zeytin yandı" "27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi" "Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL" Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 28 Temmuzda başlayıp 15 gün devam...

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı

Ziraat Odası Başkanı Metin: "Yangınlarda 18 bin dönüm zeytin yandı"

"27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi"

"Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL"

ANTALYA - Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 28 Temmuzda başlayıp 15 gün devam eden yangınlarda 17-18 bin dönümü Zeytin olmak üzere 27 bin dönüm alanda zarar meydana geldiğini söyledi. 500 bin civarında zeytin ağacının yandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Metin, Manavgat ekonomisine ve çiftçisine zararının 90-100 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 28 Temmuzda başlayıp 15 gün devam eden yangınlarda acı bilançoyu açıkladı. Orman yangınında zarar gören tarım alanlarında ön tespitlerin tamamlandığını belirten Metin, kesin tespitlerin Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılmaya başlandığını söyledi. Şu ana kadar 27 bin dönüm meyve ve tarım alanında hasar olduğunu belirten Metin "Bunların 17-18 bin dönümü zeytin ağaçlarından oluşuyor. Yanan zeytin bahçelerinde 500 bin civarında zeytin ağacının yandığını tahmin ediyoruz. Bunların içinde ufak tefek kurtulanlar olabilir ama sahada en az 500 bin zeytinin yandığını tahmin ediyoruz. Bunların da Manavgat ekonomisine, Manavgat çiftçisine zararı 90 - 100 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

"3 bin ton yağı 30 TL'den çarptığımız zaman 90 Milyon TL para eder"

Metin açıklamasına şöyle devam etti: "Nasıl derseniz; 500 bin zeytin ağacından fidan başına 30 kilo zeytin verdiğini düşünürsek 15 bin ton zeytinin bu sene yağı çıkmayacak demektir. 15 bin zeytinin de 5'de 1 oranında yağ verdiğini düşünürsek 3 bin ton civarında yağ çıkacaktır. 3 bin ton yağı 30 TL'den çarptığımız zaman 90 Milyon TL para eder. 90 ile 100 milyon arasında üreticinin yıllık kaybı olduğunu düşünüyoruz. Konuyu bakanlık yetkililerimize, genel müdürümüze ilettik. Konunun vahametini, ne kadar zararımız olduğunu söyledik. Bakanlık yetkilileri de bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler. İnşallah üreticimin yaralarını sarmak için yıllık kaybını bu yıl için öderler. Genel müdürün önerisi bu zararın karşılanacağı olmuştu. İnşallah üreticilerimizin yarası bir nebze de olsa sarılır diye düşünüyorum. Bunun yanında en az 4 5 bin tonu defne ağacı. Defnenin de zararı bir hayli yüksek. Bunların da nasıl çiftçinin hayvanı yanıyorsa hayvan zararını ödüyorsak defne için de zararların karşılanması için taleplerimizi bakanlık yetkililerine ilettik. Umarım yanan defne ağaçları için de gerekli çalışmalar yapılır" dedi.

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı
Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı
Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı
Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı

Ziraat Odası, Türk Lirası, Manavgat, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı - Son Dakika


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