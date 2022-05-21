Manavgat OSB'nin yatırım planına alınması onaylandı - Son Dakika
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Manavgat OSB'nin yatırım planına alınması onaylandı

21.05.2022 17:02
Manavgat OSB'nin yatırım planına alınması onaylandı

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Manavgat'ta kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yatırım planına alındığı bildirdi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Manavgat'ta kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yatırım planına alındığı bildirdi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 1996 yılında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) yönetimi tarafından başlatılan OSB kurulması konusunda mesafe alındığını belirtti.

Manavgat OSB'nin MATSO Başkanı merhum Ahmet Boztaş'ın girişimleriyle tüzel kişiliğinin kurulduğunu dile getiren Başkan Erol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ımıza kurulacak olan OSB'nin yatırım planına alınmasını onayladı. OSB'nin kurulmasıyla ilçemizde 12 ay boyunca iş imkanı sağlayacak. Ayrıca ilçe ekonomisine de büyük katkıları olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanımız Murat Kurum, Antalya milletvekillerimiz ve İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş'a Manavgat halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manavgat'ın turizm ve tarım ağırlıklı bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Erol, organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilçe de sanayileşmenin başlayacağını ve çevre ilçelere de katkı sağlayacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

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