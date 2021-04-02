Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü - Son Dakika

Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü

02.04.2021 14:41
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü, System.String[]

Manavgat'ta 2 Nisan Dünya Otizm Günü'ne farkındalık oluşturmak amacı ile kentin dört bir yanında mavi ışıklar yakıldı.

Manavgat'ta 2 Nisan Dünya Otizm Günü'ne farkındalık oluşturmak amacı ile kentin dört bir yanında mavi ışıklar yakıldı. Etkinlik kapsamında, belediye ekipleri mavi tonlu kıyafetler giyerken gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Manavgat'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, renkli etkinliklere sahne oldu. Manavgat Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "otizme mavi ışık yak " farkındalık etkinlikleri kapsamında otizmli bireylerin sıkıntılarına dikkat çekildi. Manavgat Belediyesi organizasyonu ile 1 Nisan gecesi kentin dört bir yanında mavi ışıklar yakılırken, belediye personeli mavi ağırlıkta renkler giyerek işyerlerine geldi. Bilbordlarla desteklenen "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi önünde gökyüzüne mavi balonlar uçurulmasıyla devam etti.

"Başkan Sözen'de katıldı"

Balon uçurma etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları, kentteki otizmli bireyler, aileleri ve Manavgat Yürüme ve Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı. Katılımcılar, mavi balonları gökyüzüne bırakırken alkışlarla destek verdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinlik sonrası içinde otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak hediyelerin bulunduğu çantalardan dağıttı Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Saffet Nergis, birim çalışanları gün içinde Gevher Nesibe Özel Eğitim Okulu, Özel Esma Rehabilitasyon Merkezi, Özel Manavgat Rehabilitasyon Merkezi, Özel Özlem Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan çocuklara hediyeler dağıttı.

"Manavgat'ta 175 otizmli var"

Otizme Mavi Işık Yak farkındalık etkinlikleri, Manavgat Belediyesi'nin Nisan Ayı belediye meclis toplantısında da devam etti. Side Ek Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda tüm meclis üyelerine mavi maske ve "Otizme Mavi Işık Yak" yaka rozetlerinden dağıtıldı. Meclis Toplantısında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Otizm, hayat boyu devam eden ve beyni etkileyen bir gelişimsel bir farklılıktır. Bu bireylerin eğitimlerinde mavi ve yeşil gibi soğuk renkler kullanıldığı için "otizme mavi ışık yak" gibi bir sloganla farkındalık çalışmaları yürütülmekte. Belediyece ekiplerimizin yaptığı envanter çalışmasında Manavgat'ımızda 175 Otizmli birey olduğunu tespit ettik.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz otizmli bireylerin sorunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptı. Tüm Manavgat'ta Bilbordlar asıldı, bazı noktalarda Cumhuriyet Meydanı, belediye binası gibi noktalarda ışıklar maviye döndürüldü. Bu sabah da otizmli çocuklarımızla balon uçurma etkinliğine katıldık" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü

Şükrü Sözen, Manavgat, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü - Son Dakika


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