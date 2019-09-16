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Manavgat Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi

57 dakika önce

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun birlikte düzenlediği ve 12-14 Eylül tarihleri arasında Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel sahasında yapılan plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour sona erdi.

Manavgat Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi, System.String[]

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun birlikte düzenlediği ve 12-14 Eylül tarihleri arasında Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel sahasında yapılan plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour sona erdi.


Kent halkına sporu sevdirmek ve yaz aylarının renkli geçmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada, 4 farklı ülkeden toplam 20 takım mücadele etti. Pro Beach Tour'un son gününde erkekler finalinde Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe ikilisi, Mehmet Çıvgın-Ozan Baltacı ikilisine set vermedi ve 2-0'lık skorla galip ayrılarak Pro Beach Tour'u erkekler şampiyonu olarak tamamladı. Kadınlar finalinde ise; 2 Türk takımı şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Rakibini tie-break seti sonunda 2-1 mağlup eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi, Pro Beach Tour'un kadınlar kategorisi şampiyonu olarak tamamladı. Kıran kırana mücadelelerin verildiği final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarının yanı sıra 30 bin TL'lik para ödülünü paylaştı. Turnuva ile ilgili olarak düşüncelerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şampiyon olan takımlara tebrik ederken, Manavgat halkının spor ile birlikte olması için bu tür organizasyonların hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. - ANTALYA

voleybol, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
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