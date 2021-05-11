MANAVGAT SAHİLİNDE AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüldü. Kızılağaç Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, Kızılağaç'ta 17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Pandemi nedeniyle özellikle de son kapanma döneminde sahillerin tamamen boş kalması doğadaki canlıların işine yaradı dedi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları, turizm hareketliliğinin azalması ve tam kapanma sürecinde insanların sahillerden uzak durması sonrasında Manavgat ilçesi sahilinde ortaya çıktı. Manavgat'ın turizm bölgesi Kızılağaç'ta haziranda yeniden açılması beklenen turizm sezonuna hazırlamak üzere sahilleri temizlemeye giden turizm çalışanları, Akdeniz fokunun kıyıya yakın noktada yüzdüğünü fark etti. Önce şaşıran çalışanlar daha sonra cep telefonu kameraları ile foku çekerek, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

'BOŞALAN ALANLARI DOĞANIN GERÇEK SAHİPLERİNİN ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, 17 yıldır Kızılağaç bölgesinde bulunduğunu belirterek, hayatında ilk defa bir Akdeniz fokunu sahilde gördüğünü söyledi. Ergin, Kızılağaç bölgemizde turizm sezonuna yönelik hazırlıklarımız devam etmekte. Bu süreçte sahilde yapılan çalışmaları denetlediğimizde gördüğümüz ilginç bir olay bizleri şaşırttı. Kızılağaç'ta 17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Pandemi nedeniyle özellikle de son kapanma döneminde sahillerin tamamen boş kalması doğadaki canlıların işine yaradı. Şöyle ki, daha önce uzaktan bile göremediğimiz fok balıklarını iskelelerimizin altında avlanırken ve dinlenirken görmekteyiz. Turistlerden boşalan alanları da doğanın gerçek sahiplerinin aldığını düşünüyorum dedi.