Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet - Son Dakika

Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet Atlı kadın jandarma tatilcilerin ilgi odağı oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı.

Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

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Atlı kadın jandarma tatilcilerin ilgi odağı oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden Manavgat ilçesine gelen atlı jandarma timi bölgedeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan geçici görevle biri kadın 2 binici Manavgat'a geldi. "Başak", "Polat" ve "Zambak" adlı 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

Atlı jandarma timi, Titreyengöl bölgesi ve Boğaz mevkisindeki sahillerde devriye görevi yaptı. Devriye görevi esnasında vatandaşlar ve tatile gelen turistler, atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

Manavgat, Jandarma, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet - Son Dakika
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