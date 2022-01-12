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Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı - Son Dakika

Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı

12.01.2022 14:19

Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı Şelalenin hemen altında bulunan adacıklarda ortadan kayboldu Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Manavgat ırmağını taşırdı.

Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı

Şelalenin hemen altında bulunan adacıklarda ortadan kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Manavgat ırmağını taşırdı. Yağmur sonrasında Manavgat Şelalesinin çevresinde bulunan seyir terasları sular altında kalırken şelalenin hemen altında bulunan adacıklarda ortadan kayboldu.

Manavgat İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca devam eden şiddetli yağmurun yanı sıra çevredeki çay ve derelerden gelen sel suları Manavgat ırmağında su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Yağmur en çok da yazın kuruyan görüntüsü ile endişe oluşturan Manavgat Şelalesine yaradı. Yağmur sonrada şelale yeniden coşkuyla akmaya başladı. Akıntı sonrasında şelalenin çevresinde bulunan seyir terasları sular altında kalırken şelalenin hemen altında bulunan adacıklarda ortadan kayboldu.

Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı

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Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat Şelalesi coştu, seyir terasları sular altında kaldı - Son Dakika
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