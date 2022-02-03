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Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı - Son Dakika

Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı

03.02.2022 11:42
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağan yağmur, Manavgat Irmağında su seviyesinin yükselmesine neden olurken, dün gece şelalede bulunan tesisler sular altında kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağan yağmur, Manavgat Irmağında su seviyesinin yükselmesine neden olurken, dün gece şelalede bulunan tesisler sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından ırmakta su seviyesi düşerken, şelalede bulunan tesislerde temizlik yapılmaya başlandı.

Manavgat'ta 3-4 gündür aralıksız devam eden yağmur, birçok mahallede su baskınlarına neden olurken, dün gece başta Naras olmak üzere Manavgat Irmağını besleyen derelerden gelen yağmur suları, Manavgat Şelalesinde bulunan tesislerde su baskınına neden oldu. Su baskını haberini alarak gece iş yerlerine gelen esnaf su altında kalan malzemelerini çıkarırken, su seviyesinin daha da yükselme ihtimali karşısında endişeli bekleyişe başladı.

Sabah su seviyesi düştü

Oymapınar ve Manavgat barajlarında su seviyesinin düşük olması ve barajdan su bırakılmaması ırmaktaki su seviyesinin daha da yükselmesini önlerken, sabah saatlerinde yağmurun dinmesiyle birlikte ırmakta su seviyesi düşmeye başladı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte şelalede bulunan işletmelerde temizlik çalışması başladı.

Öte yandan, Manavgat Şelalesine gelen az sayıda ziyaretçi, yağmur sularının coşturduğu şelalede fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı

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Manavgat, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı - Son Dakika


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