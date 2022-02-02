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Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı - Son Dakika

Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı

02.02.2022 21:56

Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı İşletmeleri sular altında kalan vatandaşlar eşyalarını kurtarma telaşına düştü Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun ardından Manavgat ırmağında su yükseldi.

Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı

İşletmeleri sular altında kalan vatandaşlar eşyalarını kurtarma telaşına düştü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun ardından Manavgat ırmağında su yükseldi. Manavgat Şelalesinde tesisler sular altında kalınca, vatandaşlar eşyalarını toplama telaşına kapıldı.

Manavgat İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun ardından Manavgat Irmağında sular yükseldi. Suların yükselmesinin ardından Manavgat Şelalesinin yanında bulunan işletmeler sular altında kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Vatandaşlar eşyalarını alarak suyun bulunmadığı alana taşıdı.

Duruma tepki gösteren bir tesis görevlisi, "Şelale sular altında kaldı. Eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok büyük zararımız var. Bekleme devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı
Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı

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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat Şelalesinde sular yükseldi, işletmeler sular altında kaldı - Son Dakika
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