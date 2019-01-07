Son Dakika Haberleri: Manavgat Şelalesi Taştı, İş Yerleri Su Altında Kaldı

Manavgat Şelalesi Taştı, İş Yerleri Su Altında Kaldı

1 saat önce

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.

Manavgat Şelalesi Taştı, İş Yerleri Su Altında Kaldı, System.String[]
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.

Cumartesi gecesi, baraj yetkilileri tarafından ırmağa su bırakılacağı belirtilerek, ırmak üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki ve diğer yerlerdeki tesisler uyarıldı. İşletmeciler, su altında kalabilecek eşyaları toplayarak tesislerin dışına taşıdı. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren su bırakılmaya başlanmasıyla şelaledeki su seviyesi yükseldi. Seyir terası ve diğer işletmeler su altında kaldı. Hava serin olmasına rağmen Manavgat Şelalesi'ni görmeye gelenler bekledikleri görüntü yerine taşkın suyun fotoğrafını çekip, selfie yaptı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

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