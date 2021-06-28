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Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı

28.06.2021 14:49
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı Şelaleyi karşıdan karşıya yürüyerek geçip fotoğraf çektiler Hava sıcaklıklarının gölgede 40 dereceye ulaştığı Manavgat'ta, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ölümü göze alıp yüzmenin yasak olduğu...

Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı

Şelaleyi karşıdan karşıya yürüyerek geçip fotoğraf çektiler

ANTALYA - Hava sıcaklıklarının gölgede 40 dereceye ulaştığı Manavgat'ta, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ölümü göze alıp yüzmenin yasak olduğu Manavgat Şelalesinden atlayıp yüzdüler. Şelale tesislerinden ve Ulukapı Mahallesi'nden ırmağa girenler, jandarmanın gelmesiyle birlikte yüzmeyi bırakıp kaçarak bölgeden uzaklaştılar. Irmağa giren gençleri gören bazı ziyaretçiler de derinliğini bile bilmedikleri ırmağa atlarken, bazı ziyaretçilerin de ailecek özçekim yaptığı görüldü.

Manavgat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda gölgede 40 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, serinlemek için adeta ölümü göze aldı. Manavgat Şelalesi'nde su seviyesinin düşük olması nedeniyle şelaleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, ayakkabılarını çıkartıp yürüyerek şelaleden karşıya geçerken, şelalenin aktığı bölgede tehlikeyi göze alıp ailecek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler.

Ölümüne atlayış

Her yıl onlarca insanın Manavgat ırmağında yüzerken yaşamını yitirmesi çocuk ve gençlerin ırmağa girmesi konusunda engel olamıyor. Aşırı sıcaklarda birçok kişi Manavgat ırmağına girerek serinlemeyi tercih ediyor. Manavgat Şelalesi ve şelalenin karşısında bulunan Ulukapı Mahallesi sınırlarında bulunan ırmak kıyısı ırmağa giren çocuk ve gençlerin akınına uğradı. Kayalıklara çıkarak tehlikeli atlayış yapan gençler adeta ölüme meydan okurken, bu gençleri gören bazı ziyaretçiler de su seviyesi düşük olan Şelaleden atlayarak yüzmeyi tercih etti. Suyun derinliğini bile bilmeksizin çağlayandan aşağıya atlayan vatandaşlar izleyenleri heyecanlandırdı.

Jandarma gelince kaçtılar

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin, Ulukapı yakasından gelmesiyle birlikte ırmakta yüzen çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan yüz dolayında kişi, siren sesiyle birlikte kıyafetlerini kaptıkları gibi kaçarak uzaklaştı. Jandarma ekipleri, kaçmak yerine saklanmayı tercih edenleri de saklandıkları yerlerde bularak ırmaktan uzaklaşmalarını sağladı. Bazı gençlerin Şelalenin karşısında bulunan demir korkulukları aşmak için büyük bir tehlikeyi göze aldıkları gözlenirken, kaçarken de aynı yolu seçtikleri gözlendi.

Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı
Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Manavgat Şelalesi'nde ölümüne serinlik... Siren sesini duyan kıyafetlerini alıp kaçtı - Son Dakika


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