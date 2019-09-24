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Manavgat Sorgun Çamlığı'nda araçtan para çalan şahıs yakalandı

23 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan ailenin otomobilinden 6 bin 300 TL çaldığı belirlenen zanlı polis tarafından yakalandı.

Manavgat Sorgun Çamlığı'nda araçtan para çalan şahıs yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan ailenin otomobilinden 6 bin 300 TL çaldığı belirlenen zanlı polis tarafından yakalandı.


Olay, Sorgun Çamlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Eylül Cuma akşamı piknik yapan ailenin kapısını kilitlemeyi unuttuğu aracından 6 bin 300 lira para, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.


Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının zanlısı olduğu belirlenen M.A.K.'yi yakaladı. M.A.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Sorgun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:53 Kaynak: İHA
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