Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

14.03.2022 18:11
Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-400 Karayolu Çolaklı Kavşağı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda boş makaron ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ş.T.'nin kullandığı kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 373 koli içerisinde 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Ş.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

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Türk Lirası, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi - Son Dakika
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