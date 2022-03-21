MANAVGAT'TA 10 BİN FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika
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MANAVGAT'TA 10 BİN FİDAN DAĞITILDI

21.03.2022 13:14

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 bin 500 keçiboynuzu, defne, lavanta ve fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 bin 500 keçiboynuzu, defne, lavanta ve fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin 500 gelir getirici tür keçiboynuzu, defne, lavanta ve fıstık çamı fidanlarını dağıttı. Fidan dağıtımına AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke ve AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da katıldı.

Fidan dağıtımında konuşan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, kendisinin de ormancı olduğunu belirtti. Aydın, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını oldu Manavgat'ta. Bu sahalarda hazırlık devam ediyor ve fidanlar dikiliyor. Manavgat eskisinden daha güzel yeşil alanlar olacak diye konuştu.

SORGUN ORMANI KORUNACAK

Fidan dağıtımında Sorgun Ormanı'nın korunması için talepte bulunan Sorgun Mahalle Muhtarı İbrahim Etem Şeker'e ormanın korunacağını belirten AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakamımız ve orman işletme müdürlerimiz ile konuyu görüştük. Sorgun Ormanı'nın öncelikle temizlenmesi çalışmaları yapılacak ardından da yaz sezonunda kolluk kuvvetleri tarafından 724 esasına göre devriye gezilerek korunacak dedi.

MANAVGAT'TA 10 BİN FİDAN DAĞITILDI
MANAVGAT'TA 10 BİN FİDAN DAĞITILDI
MANAVGAT'TA 10 BİN FİDAN DAĞITILDI

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Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, 21 Mart, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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