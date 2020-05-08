Manavgat'ta 1400 yıllık 11 tarihi eser ele geçirildi (2) - Son Dakika

ESERLER HELENİSTİK, ROMA VE İSLAMİ DÖNEME AİT

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait olduğu tespit edildi. Tarihi eserler üzerinde Side Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, kireç taşından yapılan mezar stelin, bronz heykelcik, bronz kaide, kurşun ağırlık, 1'er tane gümüş ve bronz sikkelerin Roma dönemi, 1'er tane gümüş ve bronz sikkelerin Helenistik dönem, bir bronz sikkenin de İslami döneme ait olduğu tespit edildi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan G.A. ve B.D. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan A.Ç. savcılığa götürüldü. Şüpheli A.Ç., savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.