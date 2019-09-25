Manavgat'ta 1400 yıllık 24 parça tarihi eser ele geçirildi (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde jandarma ekiplerince 1400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden T.I. serbest bırakıldı. M.T., N.E., K.A. ve H.R.T. savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden N.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.A., H.R.T. ve M.T. tutuklandı.