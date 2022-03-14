17 yaşında, 17 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlıktan tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan, 17 yaşındaki çocuk şampuan hırsızlığından tutuklandı.

Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesindeki bir kuaför salonu bulunan Şinasi Şeddeli, işyerini açtığında ortalığın dağınık olduğunu görünce yan komşusunun güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasında işyerine 2 kişinin geldiğini, anahtar ile kapıyı açıp girdiklerini ve bir süre sonra da ellerinde şampuanlarla çıktığını gömesi üzerine polise başvurdu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından belirlediği şüphelilerden suça sürüklenen çocuk K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlenen K.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

"KISA SÜREDE YAKALADILAR"

Kuaför salonundan yakın zamanda para ve hoparlörün de çalındığını belirten işyeri sahibi Şinasi Şeddeli; "İş yerimi açtığımda masanın üzerinin ve çekmecelerin karıştırılmış olduğunu gördüm. Şampuan reyonunda da eksikler olduğunu gördüm. Daha önce de çekmecede defterin arasına koyduğum para ve hopörlör kaybolmuştu. Parayı bir yere verdiğimi veya başka yere koyduğumu düşünmüştüm. Çünkü dükkanın anahtarı sadece bende vardı ve kendim açıp kendim kapatıyordum. Yan komşumun güvenlik kamerasını izlediğimde cumartesi günü ben dükkanı kapatıp gittikten kısa bir süre sonra gelen 2 kişinin dükkanın kapısını anahtarla açıp şampuanlar ellerinde ayrıldığını gördüm. Hemen polise bildirdim. Sağ olsunlar kısa sürede yakalamışlar. Ben buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım, kötü yola düşmesini engelleyelim" diye konuştu.

(Arif Kaplan/ İHA)