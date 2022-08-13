Şüphelinin marketlerden çaldığı malzemeleri satın alan M.A. isimli şahıs hakkında da suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Ilıca Mahallesinde son 10 gün içerisinde 2 ayrı markette meydana gelen kaşar peyniri hırsızlıkları jandarmayı harekete geçirdi. Marketlerin güvenlik kamerasını izleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri, hırsızlık olayının failinin Aytekin C., olduğunu belirledi. Ilıca Mahallesinde yakalanan ve aralarında hırsızlık ve tehdit suçlarının bulunduğu 6 ayrı suç kaydı bulunan Aytekin C., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Ilıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marketlere dadanan kaşar hırsızı kamerada - Son Dakika

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