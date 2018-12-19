Manavgat'ta 2 Minibüste 24 Suriyeli Yakalandı
3 saat önce
Konya karayolunda yol kontrol noktasında yakalanmamak için kırsal yolları tercih ederek Antalya'ya gelen 24 Suriyeli, Manavgat'ta jandarma tarafından yakalandı.
ANTALYA- Konya
karayolunda yol kontrol noktasında yakalanmamak için kırsal yolları tercih ederek Antalya
'ya gelen 24 Suriyeli, Manavgat
'ta jandarma tarafından yakalandı.
Antalya'ya yönelik düzensiz göç akışına engel olmak amacıyla Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya- Konya karayoluna bağlantılı kırsal mahalle yollarında denetimler artırıldı. Denetimler kapsamında Çavuşköy
Mahallesi'nde durdurulan 2 minibüs içerisinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Konya ve Şanlıurfa
'dan Antalya'ya çalışmaya geldiklerini söyledikleri belirtildi.
Suriyelileri taşıyan minibüs şoförlerinin Antalya- Konya karayolu Hacıobası mevkisinde bulunan uygulama noktasında yakalanmamak için kırsal mahalleler arasından kente giriş yapmaya çalıştıkları belirlendi. Üzerlerinde geçici kimlik bulunan Suriyelileri taşıyan iki minibüs şoförüne, kişi başı 1114 liradan toplam 27 bin 456 lira idari para cezası uygulandı.
Suriyeliler işlemlerinin ardından yasal olarak ikamet ettikleri illere gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:18 Kaynak: DHA
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