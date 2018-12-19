Manavgat'ta 2 Minibüste 24 Suriyeli Yakalandı

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Suriyeli Koca "Beni Aldatıyorsun" Dediği Eşini Öldürdü

Maliyet ve İşçilikten Dolayı Topraksız Tarıma Geçen Çiftçi, Gelirini 5 Kat Artırdı

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı