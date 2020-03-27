Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı - Son Dakika

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Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı
6 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan cezaevi firarisi Mikail Ü., jandarma operasyonuyla yakalandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan cezaevi firarisi Mikail Ü., jandarma operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 'Maraşlı Mikail' lakaplı şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Cezaevi firarisi olan ve 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' lakaplı Mikail Ü.'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucu şüpheliyi saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Mikail Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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