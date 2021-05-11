Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu - Son Dakika

Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu

11.05.2021 17:27
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki genç, bu sabah çamlıkta tabancayla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Babasına ait tabanca yanında bulunan ve son zamanlarda annesine yaşamaktan zevk almadığını, kaybolmak, ölmek istediğini söyleyen gencin intihar ettiği tahmininde bulunuluyor.

Manavgat'ta, dün saat 18.00 sıralarında, evden çıkan Koray A'dan bir daha haber alamayan ailesi, Şelale Polis Merkezi'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, Koray A'nın evden ayrılırken, yanında babasına ait tabancayı da götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin sonucunda Koray A'nın, dün saat 18.45'te Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın Caddesi'nin kesiştiği noktadan Sorgun Çamlığı'na girdiği tespit edildi. Gece boyu devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

ANNESİNE ÖLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Bugün sabah saatlerinde ekipler, aramalarına, Koray A'nın en son görüldüğü noktadan yeniden başladı. Çamlık alana giren ekipler, yaklaşık 100 metre mesafede Koray A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, babasına ait tabanca yanında bulunan Koray A'nın başından da kurşun giriş çıkışı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası bölgenin jandarma sorumluluğunda olması dolayısıyla jandarma ekiplerine de haber verildi. Baba Çetin A. da acı haberle olay yerine geldi. Oğlunun 5-6 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını öne süren Çetin A, evden hiç çıkmadığını, müzikle ilgilendiğini, son günlerde ise annesine yaşamaktan zevk almadığını, kaybolmak ve ölmek istediğini söylediğini kaydetti.

İntihar etmiş olabileceği ihtimali değerlendirilen Koray A'nın cansız bedeni, incelenme sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu

Hisarcık, Manavgat, İntihar, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu - Son Dakika


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