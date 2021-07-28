Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından ilçede 12 ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarını hızla neticelendireceklerini, yangından etkilenenlerin yaralarını bir an önce saracaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız."