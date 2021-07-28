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MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

28.07.2021 18:27

Manavgat ilçesinde yangın bölgesine helikopterle giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 vatandaşın dumandan etkilendiği ve bir arazözün devrilmesi sonucunda şoförünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Manavgat ilçesinde yangın bölgesine helikopterle giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 vatandaşın dumandan etkilendiği ve bir arazözün devrilmesi sonucunda şoförünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, 4 mahallede vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini de söyledi.

Manavgat Yeniköy yangınıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi

Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın yönetim merkezinde takip ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal ettim. Yangın çıkış saati itibarıyla saat 12.05 sularında çıktı ve bizim yangın kulemiz tarafından tespiti yapılmış bir yangın. 12.18'de yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı, 37 derece sıcaklığın yüzde 14 ve altında nemin bulunduğu ve 50 kilometreden daha fazla esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncüsü Baraj bölgesi, dördüncüsü de Gebeci bölgesi. Şu an itibarıyla söyleyebileceğim yangının ilerlemesiyle ilgili bütün veriler mevcut. Yangın şu an itibarıyla maalesef rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangının büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut.

Yangına 1 insansız hava aracı (İHA), 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracıyla müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, Dört yerleşim yerimizi, mahallemizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Daha fazla yerin tahliyesi gerekirse valiliğimiz bu konuda gerekli adımı atacak. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey kısmında mahallenin bir kısmı tahliye edildi. Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda ve maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır diye konuştu.

28 MAHALLEYE ENERJİ VERİLMİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarının devamında, yangında etkilenen evler, sera ve tarım alanı zararları olduğunu da söyledi. Bunlarla ilgili şu anda tespit yapmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, 28 mahalleye enerji sebebiyle şu anda su verilmiyor. Bugün itibarıyla toplamda orman teşkilatı 28 yangınla mücadele etti, 24'ü kontrol altında, dördü hariç. Biri Manavgat, Adana- Kadirli ve Karaisalı'daki yangın devam ediyor. Mersin'de potansiyel yine tehlikeli olan bir yangın devam ediyor. Mersin'de geçen gün yine Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangının hemen yanında parlayan bir yangın ve devam ediyor. Şimdilik verebileceğim bilgiler bunlardan ibaret. İnşallah ilerleyen saatlerde gelişmelere göre sizlerle sürekli olarak bilgileri paylaşmaya devam edeceğim diye konuştu.

Manavgat'ta yangının 4 noktada aynı anda çıkmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Bizim işimiz şu anda yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Bunlarla ilgili bulgulara rastlanınca bizim ya da valilik tarafından açıklama yapılır dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yangınların sebepleri ile ilgili de henüz bir şey olmadığını açıklayan Bakan Pakdemirli, riskli bölgelerdeki vatandaşlara da bir çağırı yaparak, şöyle devam etti

Bu sebepler çok sonra da çıkabiliyor. Geçen yıl Hatay yangını neredeyse bir sene sonra sebebi ve müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan tek şey can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Buradan sizler vasıtasıyla da vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsanız her şeyinizi geride bırakın. Mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin. Şu an itibarıyla bu tahliye edilen mahalleler dışında herhangi bir risk gözükmüyor ama tabi ki rüzgarın hızlı olması ve yerleşim yerlerine yakın olması da belli riskleri barındırıyor. Barındırmakla beraberde şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor. Yangın bir savaştır, savaşı hangi dakika hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz. Yangınla ilgili kontrol altına aldığımız, dört tarafını çevirdiğimiz zaman paylaşacağız.

Bakan Pakdemirli, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu heyetle kısa bir toplantı yaptıktan sonra vatandaş girişlerinin yasaklandığı Evrenseki bölgesine geçiş yaptı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yangın bölgesinde incelemede bulunmak üzere bölgeye geleceği öğrenildi.

MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Yeniköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI - Son Dakika


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