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MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

28.07.2021 21:41

Manavgat'ta dört noktada çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından bölgeye Antalyalı iki bakan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geldi.

Manavgat'ta dört noktada çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından bölgeye Antalyalı iki bakan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geldi. Bakanlar yangın bölgesini helikopterle havadan inceledikten sonra birlikte açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangında yaklaşık 8 saatin geride kaldığını belirterek, Maalesef hala yangın kontrol altında değil. Biraz önce saydığım dört mahallemizi boşaltmıştık. Ayrıca Yavrudoğan Mahallemizi boşalttık. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit yok ama yer yer Yavrudoğan köyünde 8 kadar evin zarar gördüğüne dair bilgi geldi dedi.

Havanın kararması nedeniyle saat 20.30 civarlarından itibaren helikopterler, hava araçları, su atar araçları ve yönetim helikopterlerinin indiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, Ama gece boyu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede diğer yangınlardan da bildiğiniz gibi İHA'ları kullanıyoruz. İHA'ların yangın görüntüleriyle, yerdeki ekiplerimizin görüntüleri ve meteorolojik verilerin birleşimi üzerinden de yangın kontrol aracımızla yangını sevk ve idare etmeye devam edeceğiz diye konuştu.

'İNŞALLAH SABAH SAATLERİNDE MÜJDELİ HABERİ VERMEK İSTERİZ'

Antalyalı iki bakanın da bölgeye geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, Onlarla gece boyunca beraberiz. İnşallah sabah saatlerinde müjdeli haberi vermek isteriz ama şu anda birşey söylemek için erken. Çok ciddi bir rüzgarla karşı karşıyayız. Nemin düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu ve gece boyunca da Anadolu'dan esen poyrazla beraber nemin artışıyla ilgili herhangi bir beklentimiz yok. Yani bunların hepsi bu yangının devam etmesi için gerekli tüm şartları karşılamış oluyor. Ekiplerimiz sahada cansiperane çalışmalarına devam ediyor. Bir arazözümüz devrildi, biri ağır üç arkadaşımız yaralandı. Şu anda hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlarımızdan iki kişi hariç hepsi taburcu oldu. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici ama tabii ki gece boyunca da mücadelemiz bir an evvel yangını kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarını başlatmak için devam ediyor olacak diye konuştu.

'EVLERİ YANANLAR İÇİN 700 ODA AYARLANDI'

Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklamasının ayarlandığını da açıklayan Bakan Pakdemirli, 700 civarında konaklama ile alakalı odamız mevcut kredi yurtlara ait ancak şu ana kadar henüz bir başvuru yok. Başvuruda bulunacak vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olalım. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımız Manavgat'taki kriz masasına uğrarsa kendi konaklamalarıyla ilgili ayarlamalar yapılacak dedi.

BÖLGEDEKİ OTELLERDEN ERZAK TAKVİYESİ

Bakan Pakdemirli ve orman ekiplerine teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ekiplerin olağanüstü gayret içinde olduklarını belirterek, Öncelikli olarak yerleşim bölgelerinin önünü kesmiş durumdalar. Takviye de ediyorlar yangının yayılmaması için. Hem yerleşim bölgeleri hem de turizm bölgelerinden oldukça uzaklaşmaya da başladı yangın. İnşallah gece boyunca kontrol altında tutulabilirse, rüzgar da hızını keserse bu yangın söndürülebilir diye umut ediyoruz. AKTOB olsun, TÜROFED olsun, arkadaşlar zaten ekiplerin kumanya ihtiyaçlarını, acil durumda kullanmak üzere oda ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bekliyorlar. El birliğiyle, Antalya olarak ve devletimiz, hükümetimiz bu yangını hızlı bir şekilde söndürecek diye düşünüyorum diye konuştu.

'YANGIN YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKTA SEYREDİYOR'

Alevlerin turizm bölgelerine sıçramadığını belirten Bakan Ersoy, Tam zamanında ve çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için yangının o tarafa sıçraması engellenmiş. Başta yerleşim yerleriyle olan irtibatı, sonra da turizm bölgelerine gidecek yollar kapatılmış. Yangının üzerinde uçuş da yaptık, şu anda yerleşim bölgelerine uzak noktalarda seyrediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor. İnşallah kontrol altında tutulabilirse, gece de kontrol altında tutmaya devam edecekler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, uçaklar devreye gireceği için, ümidimiz bunu sıçramadan kontrol altına alıp söndürmek dedi.

'CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ'

Yangın bölgesine gelerek durum hakkında bilgi alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dumandan zehirlenen vatandaşların durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Biraz önce havadan helikopterle yangının gidişatıyla ile ilgili hem gördük hem de bilgi aldık. Yangın maalesef henüz kontrol altında değil. Burada Tarım ve Orman Bakanı'mıza ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmayı hem havadan hem sahadan sürdürüyorlar. AFAD'ımız ve belediyelerimiz de burada. Bakanımızın da söylediği gibi can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz diye konuştu.

'YANGININ ZARARININ TELAFİSİ YAPILIR'

Evini terk etmek zorunda kalan, evi yanan ya da hasar gören vatandaşlarla ilgili gerekli düzenlemelerin valilik kontrolünde yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla buraya gelmeden önce görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hemşerilerimize öncelikle mesajı, geçmiş olsun. Tabii can kaybı olmaması sevindirici, hasarların hepsini telafi edebiliriz. Seralarda yangınlarımız var, yanan seralarımız var. Bazıları hala yanıyor. Tarım alanlarımızda, narenciye ve benzeri alanlarda da yangının zararını gördük. Bunların hepsinin tespiti yapılır. Evi yanan, serası ya da tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımızın hepsinin telafisini yaparız. İnşallah yangın bu gece kontrol altına alınır ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız dedi.

MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Mevlüt Çavuşoğlu, Bekir Pakdemirli, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI - Son Dakika


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