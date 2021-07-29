Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? - Son Dakika

BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

HAYVANLARI DA YANDI

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

KALEMLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV KÜL OLDU

Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.